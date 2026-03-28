テレビアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜』（いせれべ）の第2期が制作されることが決定した。【動画】公開された『いせれべ』新作アニメ映像公開されたティザービジュアルでは、主人公・天上優夜と共に、第2期より登場する新キャラクター「イリス・ノウブレード」が背中合わせで描かれており、今後の展開を予感させるビジュアルになっている。また、TVシリーズ