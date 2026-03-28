テレビアニメ『うちの弟どもがすみません』が、TOKYO MXなどで7月3日より毎週金曜24時から連続２クール・全24話で順次放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PVが公開された。【動画】公開された『うちの弟どもがすみません』PV同作は、別冊マーガレットにて連載中のコミックス累計280万部を突破する人気作。大好きなお母さんと新しいお父さんとの穏やかな生活に憧れる女子高生・糸を待っていたのは、超イケメン