【モデルプレス＝2026/03/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月27日、自身のInstagramを更新。ウエスト部分がのぞくショートトップス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女「縦線入ってるのかっこいい」美ウエスト強調◆大谷映美里、美ウエストのぞくショートトップス姿大谷は「私服 カジュアルも好きだよ〜〜すき〜〜？」と問いかけ、複数枚の私服シ