お笑いコンビ・ハイヒールのモモコさん（62）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。長男の結婚披露宴での和装ショットを披露した。「新郎の母としてスピーチさせていただきました」モモコさんは、「昨日、無事長男の披露宴が終りました」と報告し、黒留袖を着こなす姿や仲睦まじい家族ショットを投稿した。「私も新郎の母としてデビューしました」といい、「最後の挨拶、新郎の母としてスピーチさせていただきました」と