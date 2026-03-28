◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２８日・マツダスタジアム）広島の先発のフレディ・ターノック投手が７回５安打無失点でマウンドを降りた。来日初勝利の権利を持ち、中継ぎ陣に後を託した。オープン戦は３登板で１勝１敗、防御率３・２７。本拠地の登板なしで本番へ向かったが、心配無用だった。初回から打たせて取る投球。速球を主体に要所の変化球が効果的だった。４回には３連打で１死満塁を招いたが、ドラフト１位・