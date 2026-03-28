◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）天皇賞・春につながる中山の長距離Ｇ２が１５頭で争われ、１番人気のコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は７着だった。２４年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念以来となる重賞２勝目はならなかった。昨春の大阪杯から５戦連続で掲示板にも入らない不振ぶりだったが、有馬記念では