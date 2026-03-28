◆卓球▽ノジマＴリーグ女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、第２試合の日本生命・早田ひな、神奈川・張本美和によるエース対決は張本に軍配が上がった。１月に３年連続で決勝で当たり、張本が初優勝した全日本選手権以来の再戦。張本が振るゲームの激戦を制し、チームとして単・複２連勝を決めた。張本は「チームに貢献できてすごくうれしく思います」と汗をぬ