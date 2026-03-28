俳優の藤原紀香が２８日、大阪の関西大学千里山キャンパスで校友会主催の特別講演会に出席した。４月１日付で同大学の客員教授になる紀香は、講演会前に人間健康学部の学生らと交流した。学生たちは２月２６日から３月１２日までインドネシアへのホームステイを通じて、現地の子どもの福祉環境を学び、インドネシアの学生たちと協力。児童養護施設の施設改善プロジェクトに取り組んできた経験を紀香に発表した。メモをとりな