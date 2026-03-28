◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）天皇賞・春につながる中山の長距離Ｇ２が１５頭で争われ、３番人気のローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は最後の直線で末脚を伸ばしたが、３着だった。２３年オールカマー以来となる重賞３勝目はならなかった。２４年１１月の米ＢＣターフ２着以降は不振にあえいできたが、４度目の