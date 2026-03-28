２６日、中国・南アフリカ２国間委員会第９回全体会議の関係者と記念撮影に応じる韓正氏（前列中央）。（ケープタウン＝新華社記者／劉衛兵）【新華社ケープタウン3月28日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は26日、南アフリカのケープタウンで同国のマシャティーレ副大統領と中国・南アフリカ2国間委員会第9回全体会議を共同主宰した。