春は、いちごがお値打ち価格になる頃。特売で買ったはいいけど、たまにあたる甘くない残念いちご。今日は、そんな残念いちごをおいしく食べるレシピをご紹介します。 ▼ いちごビネガーシロップにして飲み物に いちご、酢、砂糖などでビネガーシロップにするのはどうでしょうか？いちごの優しい甘さが感じられるシロップは、炭酸水などで割って楽しめます。 ▼ 甘酒と合わせてスムージーに そのままだと甘くないいちごも甘酒と