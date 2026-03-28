【新華社北京3月28日】中国人民解放軍南部戦区の翟士臣（たく・ししん）報道官は27日、フィリピン海軍艦による中国軍艦への危険な接近について、海空軍の活動を厳格に管理し、挑発行為と中傷をやめるようフィリピン側に強く求めた。翟氏は次のように説明した。中国海軍艦が25日、南沙群島の渚碧礁付近海域で定例パトロールを実施した際、フィリピン海軍艦「507」を発見し、無線で警告した。同艦は度重なる警告を無