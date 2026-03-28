◇F1第3戦日本GP予選（2026年3月28日鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ）前戦中国GPでF1初勝利を記録したメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分28秒778で2戦連続ポールポジション（PP）を獲得した。0.298秒差の2番手が同僚ジョージ・ラッセル（英国）で、メルセデス勢が3戦連続でフロントローを独占。3番手には0.354秒差でマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がつけた。昨年