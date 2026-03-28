お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆき（56）が28日、都内で初プロデュースしたレトルトカレーの発売記念イベントを行った。芸能界きっての料理好きで知られる天野。自身が会長を務める「天野会」ではお笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎やタレントの平愛梨をはじめとしたメンバーにカレーを振る舞っていたといい、「そのカレーが非常に評判がよろしいということで、三共食品さんからお話をいただきました」と商品化に至っ