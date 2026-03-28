ミュージカル「メリー・ポピンズ」の公式SNSが28日に更新され、歌手・女優の知念里奈（45）が体調不良のため、同日の公演を休演すると発表した。ミュージカル「メリー・ポピンズ」の公式Xに文書が掲載され、「出演を予定しておりました、ウィニフレッド・バンクス役 知念里奈、ブーム提督・頭取役 安崎求、アンサンブルキャスト 長澤仙明、廣瀬喜一、吉岡慈夢は、体調不良のため本日の出演を見合わせる運びとなりました」と発