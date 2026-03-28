俳優の松尾諭（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。犬の散歩中に偶然会ったアイドルとのショットを公開した。「塚ちゃん＆ルンルンとバッタリ」とつづり、愛犬のハロ、アイドルグループ「A.B.C-Z」の塚田僚一と、愛犬・ルンルンとのショットを披露した。「なんと今夜放送の坂上どうぶつ王国で密着されたとのこと。これは観なくては」とつづり、「#塚田僚一」「#ルンルン」「#ハロ」と添えた。この投稿に、塚田は「え