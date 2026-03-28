TOKYO FMは28日までに、2009年に亡くなった忌野清志郎さんが率いた覆面バンド「ザ・タイマーズ」をモチーフとしたTシャツ発売を巡り、公式サイトで声明を発表。忌野さんの所属事務所の賛同を得ていると説明しつつ「不快な思いをさせてしまった」と謝罪した。同局は今月23日、「ザ・タイマーズのゼリーによく似た人物、忌野清志郎のデビュー55周年とTOKYO FM開局55周年を記念したTシャツをNEIGHBORHOOD(R)とのコラボで製作しま