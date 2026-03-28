◇アジア女子チャンピオンズリーグ準々決勝日テレ東京V5―0スタリオン（2026年3月28日東京スタジアム）アジア女子チャンピオンズリーグ（AWCL）の準々決勝が行われ、日テレ東京Vはスタリオン（フィリピン）に快勝して日本勢初の4強入りを決めた。昨季WEリーグ女王の日テレ東京Vが序盤から押し込む展開。フィニッシュの精度を欠いてスコアレスの時間帯が続いたが、前半41分にFW樋渡百花のゴールで均衡を破る。MF北村菜々