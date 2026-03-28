モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華が27日に自身のアメブロを更新。次男が幼稚園を卒園したことを報告し、母としての心境を明かした。【映像】田中れいな、1歳我が子との貴重な親子ショットこの日、石川は「二男が卒園しました」と切り出し、「ちょー久しぶりにちゃんとメイクした」と自撮りショットを公開した。4年間通った園生活を振り返り、「3年間は長男も一緒だったから心強かったね！」と回想。長男が先