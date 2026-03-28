女優のともさかりえ（46）が3月17日に「夫が寝たあとに」（テレ朝系）に出演。第1子出産時の経緯と壮絶体験を明かした。【画像】ベッドでの体当たり演技が大きな話題になった出演作「主演ドラマのクランクイン直前に妊娠が判明。事務所にも隠し、貧血にも耐えながら撮影。その後、『病院で産む想像がつかない』と助産師に頼み、『自宅のリビングで2日かけて出産した』と語った」（放送記者）女優のともさかりえ「金田一少年の事