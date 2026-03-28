演歌歌手の藤あや子が27日に自身のアメブロを更新。自身にとって「世界で一番好きな食べ物」であり、特別な思い入れがあるというメニューをつづった。【映像】藤あや子 24歳年下夫との乾杯ショット＆品数豊富な食卓「大好きな食べ物」というタイトルでブログを更新した藤は、「おにぎり」と切り出し写真を公開。今回中に入れた具材は、お取り寄せしたという「青唐辛子の明太子」だといい、「つんとした辛さがあとを引きます」