2027年3月に全国公開される藤原季節主演映画『赤土に眠る』のヒロイン役を中島セナが務めることが決定し、あわせて特報映像が公開された。 参考：吉村界人＆藤原季節、“ボクサー役”で交差する現在地対照的なスタイルが生む演技の深み 本作は、群馬県・みどり市の市制施行20周年記念事業としてみどり市が制作する映画。現在のみどり市である新田郡笠懸村岩宿の関東ローム層から、人によって作られたと思われ