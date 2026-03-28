（台北中央社）卓球のノジマTリーグ2025-26シーズンプレーオフ男子決勝は27日、東京・代々木第二体育館で行われ、木下マイスター東京が金沢ポートに3-0で勝ち、2季ぶり5度目の年間王者に輝いた。第1試合のダブルスと第3試合のシングルスに出場した台湾の林〓儒（世界ランキング7位）はいずれも勝利を挙げてチームの優勝に貢献し、プレーオフMVPに選ばれた。レギュラーシーズンを首位で通過した木下。第1試合では林と中国の閆