FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で川崎フロンターレとホームで対戦。先制ゴールを挙げていたFWエリキが、終盤に一発退場となった。問題のシーンは１−１で迎えた76分だった。自陣でのルーズボールに反応した川崎の丸山祐市がスライディングでクリアを試みたところ、遅れてチェックに入ったエリキと接触。両者がもつれるように倒れ込んだ。 リプレイ映像では、エリキの足が丸山