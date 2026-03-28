３月26日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフの準決勝で、日本と同じF組に入るパスBは、スウェーデンがウクライナに３−１、ポーランドがアルバニアに２−１と順当勝ちを収めた。これでグループFはオランダ、日本、チュニジア、そしてスウェーデンかポーランド。どちらがきても“死の組”は必至だ。この結果について問われた日本代表のDF渡辺剛は、こう印象を語った。「気になりますけど、まだわからない