北海道物産展が開催中！お買い得弁当もあります。 阪神梅田本店の「春の北海道市場」。週替わりで一部店舗を変えながら2週間開催されていて3月25日に後半がスタート！ 25日から味わえる札幌のラーメン店「煮干し・北栄」は、しょう油と味噌にこだわり、あっさりだけどコクのあるスープが人気。物産展限定で提供しているのが噴火湾産ホタテと特製白味噌のバターコーンラーメンです。