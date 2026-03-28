新生活が始まる春。家計の負担が増えるなか、「リユース品」に注目が集まっています。 地域の住民が不要品を無償で持ち込み、リユース品として提供する「ジモティースポット」。地域情報サイト「ジモティー」が運営する実店舗です。 バルミューダのトースターやTOSHIBAの電子レンジなど、新生活にぴったりの家電や食器がずらりと並んでいます。 「たまに来ますね。お買い物