「瑞風（みずかぜ）」びわ湖一周コースが運行開始。沿線の潤いにも期待！? 約500人の鉄道ファンたちが見守る中、滋賀県長浜市のJR木ノ本駅に初めてやってきた「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」。3月21日に“びわ湖を一周する”新コースの運行が始まりました。 「かっこよかったです。ぜひ乗ってみたい、機会があれば」「乗ってみたいです！」「（子どもを瑞風に）乗せてあげるのが僕のひとつの夢。一緒