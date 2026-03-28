“1泊193万円”、シンガポール発のラグジュアリーホテルが京都に！歴史ある花街として知られる京都・宮川町。 そんな情緒あふれるエリアに新たに誕生したのがシンガポール発の世界的ホテルグループが手がける「カペラ京都」です！ 鴨川の近くにあった小学校跡地に建設され全89室のうち29室がスイートルームという贅沢さ。 中でも格別なのが、お値段なんと1泊約193万円から（※