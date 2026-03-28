V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのセミファイナルが28日（土）に静岡県の香陵アリーナで行われ、第2試合でレギュラーシーズン1位通過の信州ブリリアントアリーズと4位通過のフォレストリーヴズ熊本が対戦した。 両者はレギュラーシーズンで4度対戦。信州Ariesが3勝1敗と勝ち越しているが、2月22日に行われた直近の試合ではフルセットでフォレストが勝利して