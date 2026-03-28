大阪・関西万博で大人気だったアフリカ料理のレストラン「PANAF' African Restaurant ＆ Club」が、熱気そのままに24日、心斎橋にオープンしました！ 万博では約17万人が来店。 家具や内装などは当時のものが再利用されていてアフリカ音楽の生演奏を聞きながらサラダをステーキの上にのせて味わう『ニャマチョマ』など75種類もの料理が楽しめます。 中でもイチオシは万博会場でも人気