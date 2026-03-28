「ソフトバンク-日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが集中攻撃で、難敵の日本ハム・達をマウンドから引きずり下ろした。０-２で迎えた五回裏だ。まずは１死から四球とヒットでチャンスを作った。２死となったが１番・周東が死球で満塁。ここで２番・近藤が達の１４８キロ直球をセンターの右へはじき返す走者一掃の３点二塁打で逆転に成功した。まだ攻撃の手を緩めない。３番・柳町は中前適時打。４番