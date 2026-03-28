ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。「カトちゃんが80代になってからは休みの日は私の運転で関東近辺の温泉巡りをしています」と夫婦でのオフの過ごし方を公開し、ファンからは羨望の声が寄せられている。【写真】「加トちゃん幸せものすぎる!!」豪華ホテル＆食事の写真で夫婦のオフの様子を伝えた加藤綾菜綾菜は続けて「サービスエリアでカトちゃん人生初の『