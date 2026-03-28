富山市八町の国道８号交差点で７日、車２台が衝突した事故で、男子中学生と母親を死亡させたとして、富山地検は２７日、富山県舟橋村舟橋、無職杉林凌容疑者（２６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）で富山地裁に起訴した。起訴状などによると、杉林容疑者は７日午前５時半頃、乗用車を運転して赤信号を無視し、時速約１４０キロのスピードを出して交差点に進入。右から来た富山市布目、会社員上田絵莉加さん（