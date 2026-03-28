《ダヒョンはしばらくの間、回復に専念する予定であり、ダンスができるコンディションになった時点に合わせて活動に合流する予定です》3月25日、多国籍グループ「TWICE」の人気メンバー・ダヒョンが、ワールドツアーから一時離脱することが発表された。「ダヒョンさんは、ツアー序盤に足首の異常を訴え、滞在中のアメリカで治療をしていましたが、韓国への帰国後、2月11日に足首の骨折が確認されたことで2月13日から3月7日まで北