保護猫の譲渡会で一目ぼれして迎え入れた『たぬきの困り顔』のような表情が可愛い猫さん。半年後…別猫のような姿がそこに！投稿は、記事執筆時点で8.4万表示数を誇り「もっふもふの美味しそうなおにぎりに」などの声が寄せられています。 【写真：猫の『毛の量が多い』と思い、半年前の様子と見比べてみたら…想像を超えるビフォーアフター】 たぬき顔の保護猫さんに一目ぼれ Xアカウント「ロッシュ」に投稿された