ちょっと変わった座り方をする猫ちゃんの光景が、表示回数13万回を突破して話題となっています。投稿には、「か、可愛すぎます♡」「腹筋鍛えてたのかなw」とさまざまな感想が寄せられることに。その後のギャップ満載な展開にも笑顔になってしまうと絶賛されています。 【動画：たくましい体勢で『座っている猫』を見ていると…『予想外の展開』が可愛すぎる】 たくましい座り方でくつろぐちょび君 堂々とした座り方で笑顔