猫の目が充血する主な原因5つ 猫の目の充血は、一時的な刺激だけで起こることもあれば、病気のサインとして現れる場合もあります。 赤みの出方や、涙・目やに・痛がる様子の有無によって、考えられる原因はかなり変わってきます。まずは、代表的な原因を5つ確認していきましょう。 1.ゴミや毛が入った・軽い刺激 ホコリや抜け毛などが目に入ると、結膜が刺激されて赤くなることがあります。特に片目だけが充血している