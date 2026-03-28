スタイルの良さから“令和の峰不二子”の愛称で知られるモデルの阿部なつき(26)が28日までに自身のインスタグラムを更新。「春夏を意識した」さわやかファッションを公開した。 【写真】都会の雑踏の中でひときわ輝く美スタイル 「今日あったかすぎて、アイス日和新発売のアイスの試食会にいってきました」とつづり、新製品のアイスを手に街中でポーズ。道行く人々がまだ長袖の上着を身につけている中、「コー