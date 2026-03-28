丸亀警察署 丸亀市の造船工場で、中国籍の男性作業員(35)がクレーン作業中に落下した鉄製部材にぶつかり、死亡しました。 28日午前10時45分ごろ、丸亀市昭和町の今治造船丸亀工場で「クレーン作業中にクランプが外れて鉄材が落下し、男性従業員が下敷きになった」と消防に通報がありました。救急隊が現場に駆けつけましたが、男性はその場で死亡が確認されました。 警察によりますと、男性がクレーンで