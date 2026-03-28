◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ひと昔前に「鉄火場の競馬作法『そのまま』『差せ』の叫び方」という競馬本があった。１９９８年に出版された作品で、著者は２０２３年１月に亡くなった藤代三郎氏。本名の目黒考二、書評家としては北上次郎と３つのペンネームを持っていた方。「外れ馬券に〜」というタイトルの２０冊以上も続いた競馬エッセーで、ご存じの方もいるのではないだろうか。今の競馬場は昭和の鉄火場感が薄