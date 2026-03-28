◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの達孝太投手（２２）がソフトバンク戦に先発し５回途中６安打５失点、４奪三振９３球で降板した。３回までは一人の走者も出さないパーフェクトピッチングだったが、５回１死から栗原に四球を与えたところから５失点。ソフトバンク打線の勢いを止められなかった。登板を終え、「オープン戦で点を取られていなかった中で、一番恐れていたことが起き