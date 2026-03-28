◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・京セラＤ大阪）楽天・滝中瞭太投手が今季初勝利を逃した。０―０の３回に太田に右翼線二塁打を許しピンチを招くと、中川に２ランを被弾。４回途中４安打２失点で降板した右腕は「ランナーを出しながらも粘れていただけに、太田選手に投げた１球が高くなってしまったのが悔やまれます。もう少し冷静に低く投げるべきだったかなと思います」と悔しさをにじませた。