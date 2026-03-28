◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）天皇賞・春につながる中山の長距離Ｇ２が１５頭で争われ、４番人気のマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）が直線力強く伸びて、重賞初制覇を飾った。５８歳の横山典弘騎手は昨夏の札幌記念（トップナイフ）以来の今年重賞初勝利で、自身の持つＪＲＡ最年長重賞勝利記録を更新した。２０年ミッ