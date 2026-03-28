◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が開幕２戦目に先発。移籍後初登板で６回４安打１失点と力投した。打線の援護なく勝利投手の権利は得られなかったが、ベンチで阿部監督に笑顔で迎えられ、最少失点で踏ん張った投球をたたえられた。最速１５１キロの直球にブレーキを利かせたナックルカーブ、チェンジアップ、カットボールを織り交ぜて来日２