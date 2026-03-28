元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）が28日、双方のインスタグラムを更新。結婚したことを電撃発表した。三崎氏のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日