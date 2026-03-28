テレビアニメ『さよならララ』（7月放送）のメインビジュアル第2弾が解禁された。また、第1話の一部シーンがYouTubeにて期間限定で先行公開された。【動画】琵琶湖に現れた人魚姫！公開された『さよならララ』第1話の映像解禁されたビジュアルには、快晴の空の下でかもめたちと戯れながら滋賀県・琵琶湖を一望する3人のキャラクターたちが。赤髪を風に靡かせかもめに夢中になっているのは200年の時を経て現代の滋賀に蘇った人