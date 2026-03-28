細胞内にタンパク質「TDP43」の凝集体（赤色）が蓄積している状態（左）と、細胞に化合物を入れて凝集体の形成を抑えた様子（奈良県立医大、モルミル提供）国指定の難病で、体が徐々に動かせなくなる筋萎縮性側索硬化症（ALS）の原因とみられる物質を制御する化合物を見つけたと、奈良県立医大や徳島大などのチームが28日までに発表した。根本治療につながる可能性があり、チームは奈良医大発のベンチャー企業を中心に技術を集約