◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(28日、ZOZOマリン)ロッテが足を絡めた攻撃で得点を重ねています。初回から西川史礁選手のタイムリーと寺地隆成選手の犠牲フライで2点を先取したロッテ。5回には足を絡めたプレーで西武をほんろうします。まずは1アウトから小川龍成選手が気迫のヘッドスライディングで内野安打をもぎ取ると、続く郄部瑛斗選手もライトへのヒットで出塁。小川選手はこのヒットで3塁に到達し、1アウト1、3塁