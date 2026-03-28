人気ユーチューバー「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が28日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。てんちむは「結婚しました」とつづり、薬指に指輪をはめた左手の写真や、深紅のバラの花束を持ったツーショットなどを公開した。1つ前の投稿では「いつも応援してくれている皆様へ」と題し、「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と元「青汁王子」こと、実業家の三崎優太氏（36